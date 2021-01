CL-Anfrage bei Mai

Lars Lukas Mai hat offenbar einige Verehrer im Ausland. Laut ‚Sport1‘ liegen dem deutschen U21-Nationalspieler mehrere Anfragen vor, eine davon komme sogar von einem Champions League-Teilnehmer. Im Sommer scheint ein Wechsel möglich.

Aktuell ist Mai vom FC Bayern an Darmstadt 98 verliehen. Dort sammelt der 20-jährige Innenverteidiger kräftig Spielpraxis in der zweiten Liga. In 15 von möglichen 16 Partien stand er auf dem Platz, nur einmal fehlte der Rechtsfuß gesperrt.