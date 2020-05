Kontakt hergestellt: Botafogo träumt von Robben-Comeback

In seiner letzten Saison beim FC Bayern kam Arjen Robben zu lediglich zwölf Liga-Einsätzen. Verletzungen haben den Offensivstar seine gesamte Karriere über begleitet, gegen Ende nahm die Frequenz aber deutlich zu. Mit 35 Jahren hatte Robben schließlich genug und zog einen Schlussstrich. Ricardo Rotenberg hofft nun darauf, dass es sich der Niederländer nach einem Jahr Pause noch einmal überlegt.

„Für mich war er (Robben, Anm. d. Red.) der beste Spieler bei der Weltmeisterschaft 2014. Messi gewann, weil er Messi ist und Vizeweltmeister wurde. Aber er ist mein Idol, ich halte ihn für einen großartigen Spieler“, hält der Vizepräsident von Botafogo auf dem YouTube-Kanal ‚Canal do TF‘ mit seiner Robben-Bewunderung nicht hinterm Berg und verrät: „Aufgrund der Pause wäre es ein Wagnis. Ich habe ihn dennoch gefragt und er hat mir geantwortet. Er sei erfreut über unsere Anfrage.“

Mittelsmann stellte Kontakt zu Robben her

Bei einer losen Kontaktaufnahme blieb es aber nicht. Der Klub aus Rio de Janeiro hat erste konkrete Schritte unternommen und Marcos Leite als Mittelsmann eingeschaltet. Der Spielerberater hatte bereits beim Wechsel von Keisuke Honda zu Botafogo seine Finger im Spiel. Zudem arbeitete Leite bereits mit Superstars wie Yaya Touré zusammen.

„Ich bat Marcos Leite, mir bei der Kontaktaufnahme mit Robben zu helfen. Er stellte den Kontakt her und sprach mit Robbens Manager. Er hat mir sehr dabei geholfen“, so Rotenberg, der sich aber dennoch keine Illusionen macht: „Es ist sehr schwierig, da er schon lange raus ist. Und wenn er will, kann er woanders viermal mehr verdienen. Aber er weiß jetzt über das Interesse von Botafogo Bescheid.“