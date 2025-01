Union scheitert mit erstem Angebot für Geubbels

Der 1. FC Union Berlin will sich noch im Winter in der Offensive verstärken und hat die Fühler nach Willem Geubbels ausgestreckt. Nach FT-Informationen haben die Köpenicker dem FC St. Gallen ein erstes Angebot in Höhe von sechs Millionen Euro unterbreitet, was der Schweizer Erstligist aber ebenso abgelehnt hat wie die acht Millionen von Luton Town und die vier Millionen von den Blackburn Rovers. Ein Transfer des 23-jährigen Franzosen noch im Winter ist aber dennoch nicht vom Tisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Union steht aktuell bei mageren 16 Treffern in der Bundesliga und stellt damit den schwächsten Angriff. Deshalb sind die Köpenicker intensiv auf Stürmersuche. Geubbels, der vor sieben Jahren als großes Talent für 20 Millionen von Olympique Lyon zur AS Monaco gewechselt war, findet sich seit seinem Wechsel in die Schweiz 2023 bei St. Gallen gut zurecht und beweist seine Qualitäten. In dieser Saison steht er in der Liga nach 14 Spielen bei sieben Toren und zwei Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.