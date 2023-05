Eintracht: Hardung wird neuer Sportdirektor

Die seit dem Abgang von Bruno Hübner im Sommer 2021 unbesetzte Stelle des Sportdirektors wird bei Eintracht Frankfurt ab dem Sommer wieder bekleidet. Wie die SGE mitteilt, steigt Timmo Hardung, aktuell Leiter der Lizenzspielerabteilung, zum Sportdirektor auf. Neuer Leiter der Lizenzspielerabteilung wird Christoph Preuß.

Sportvorstand Markus Krösche erklärt: „Timmo Hardung hat in den letzten Jahren eine hervorragende Entwicklung genommen und verfügt darüber hinaus über ein breites Netzwerk im nationalen und internationalen Fußball. Er kennt den Profifußball aus verschiedenen Perspektiven und hat in den vergangenen beiden Jahren die Eintracht in seiner Rolle als Leiter der Lizenzspielerabteilung kennengelernt. Dabei war er auch bereits an mehreren Spielertransfers aktiv beteiligt. Wir sind absolut überzeugt, dass Timmo für uns auf der Position des Sportdirektors seine Qualitäten und Kompetenzen, die er durch seine langjährige Tätigkeit im Profifußball sowie seinen Abschluss zuletzt erwerben konnte, noch besser einbringen kann.“

