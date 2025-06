SGE: Noch ein Bundesligist will Matanovic

Neben Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg streckt offenbar auch Werder Bremen die Fühler nach Igor Matanovic (22) aus. Laut der vereinsnahen ‚DeichStube‘ sind die Grün-Weißen an Eintracht Frankfurts Angreifer interessiert.

Nach einer erfolgreichen Leihe zum Karlsruher SC in Liga zwei war der gebürtige Hamburger im vergangenen Sommer an den Main zurückgekehrt, schaffte dort in der abgelaufenen Spielzeit aber nicht den gewünschten Durchbruch.

Deshalb zeige man sich in der Bankmetropole verkaufsbereit, obwohl Matanovic vertraglich bis 2029 gebunden ist. Acht Millionen Euro wurden zuletzt als mögliche Ablösesumme gehandelt. Darüber hinaus wird auch eine erneute Leihe nicht ausgeschlossen.

In Bremen könnte der kroatische Nationalstürmer (fünf Länderspiele) den Kaderplatz des abgewanderten Oliver Burke (28/Union Berlin) einnehmen. Alternativ wird sich an der Weser mit Zweitliga-Senkrechtstarter Rayan Philippe (24/Eintracht Braunschweig) beschäftigt.