Magdeburg-Torjäger Kaars heiß begehrt

Der 1. FC Magdeburg könnte im Sommer seinen Torjäger verlieren. Gegenüber der ‚Bild‘ verrät Mittelstürmer Martijn Kaars, dass er trotz eines Vertrags bis 2027 mit dem Gedanken spielt, den Verein am Saisonende zu verlassen: „Nach so einer Saison mit 26 Jahren ist es logisch, dass ich einen nächsten Schritt machen möchte. Das wäre jetzt ein richtiger Moment. Aber im Moment weiß ich noch nichts, ich warte den Sommer ab.“ Wie die Boulevardzeitung berichtet, haben englische Erst- und Zweitligisten den Niederländer ins Visier genommen.

Kaars ist einer der Leistungsträger beim aktuellen Tabellensiebten. In 32 Saisonspielen erzielte der Rechtsfuß 18 Treffer und bereitete sechs weitere vor. Das sorgt auch in der Bundesliga für Interesse. „Der deutsche Fußball passt sehr gut zu mir. Die Bundesliga wäre deshalb nachvollziehbar für mich. Aber ich bin offen für alle Gespräche“, so Kaars, der auch einen Verbleib beim FCM nicht ausschließen möchte: „Wir hatten eine gute Saison. In Magdeburg bin ich sehr glücklich, die Fans sind überragend und ich liebe die Menschen hier.“