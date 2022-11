FC Bayern: Pavard-Gespräch geplant

Der FC Bayern will sich bald mit Benjamin Pavard an einen Tisch setzen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind Gespräche zwischen der Vereinsführung und dem französischen Nationalspieler im Anschluss an die Weltmeisterschaft geplant. Pavards Vertrag in München läuft 2024 aus.

Zuletzt sprach der 26-jährige Abwehrspieler vermehrt von einem möglichen Abschied vom FC Bayern, was im Verein nicht gut ankam. Pavard wolle dauerhaft in der Innenverteidigung spielen, in München wird er häufig auch auf rechts eingesetzt.