Medien: Zidane vor PSG-Engagement

Zinedine Zidane steht offenbar vor der Rückkehr auf die Trainerbank. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, könnte nur noch eine unvorhersehbare Wende verhindern, dass der einstige Weltfußballer das Starensemble von Paris St. Germain übernimmt.

Am morgigen Samstag soll der Deal abgeschlossen werden. Dafür befinde sich Zidane bereits auf dem Weg nach Katar – ins Land der PSG-Besitzer also. In Paris würde der 49-Jährige auf Mauricio Pochettino folgen. Der Argentinier ist zwar offiziell noch im Amt, seit Wochen wird aber mit seiner Entlassung gerechnet.

Drei CL-Titel mit Real

Zidane war als Cheftrainer bisher einzig für Real Madrid tätig, das dafür aber immerhin gleich zweimal. Während seiner ersten Amtszeit gewann er mit den Königlichen dreimal in Folge die Champions League. Der Triumph in der Königsklasse ist bekanntermaßen auch das große Ziel von PSG.

Dafür holt sich der französische Meister nun allem Anschein nach Zidane an Bord. Der Weltmeister von 1998 soll in Paris zum bestbezahlten Trainer der Welt aufsteigen. Zudem sind seine Bedingungen, dass Sportdirektor Leonardo entlassen und Stürmer Kylian Mbappé gehalten wird, erfüllt.