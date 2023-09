PSV verlängert mit Saibari

Ismael Saibari und die PSV Eindhoven gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie der Klub aus den Niederlanden verkündet, unterzeichnet der 22-jährige Stürmer ein neues Arbeitspapier bis 2028. „Ich habe in den vergangenen Jahren viel Erfahrung gesammelt. Das hat mich zu dem Spieler gemacht, der ich bin. Ich freue mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen, die Ziele dieses wunderbaren Vereins zu erreichen“, erklärt Saibari.

Saibari war 2020 vom KRC Genk in die Niederlande gewechselt und gab im selben Jahr unter dem damaligen Trainer Roger Schmidt sein Debüt. In der laufenden Saison zeigt marokkanische Nationalspieler gute Leistungen: In bislang zehn Spielen steuerte er fünf Torbeteiligungen bei.