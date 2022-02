Borussia Dortmund - Glasgow Rangers: So könnt ihr das Europa League-Spiel live sehen

Als Absteiger aus der Champions League spielt der BVB gegen die Glasgow Rangers um den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League. Als Gruppendritter der Champions League-Gruppe C hinter Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon überwinterten die Schwarz-Gelben in Europa, rutschten aber in die Europa League ab. Die Rangers qualifizierten sich als Gruppenzweiter der Gruppe A hinter Olympique Lyon für die Zwischenrunde.

Borussia Dortmund gegen Glasgow Rangers im Livestream

Das K.o.-Runden-Playoff-Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und den Glasgow Rangers findet am heutigen Donnerstag, den 17. Februar statt. Der Anstoß im Westfalenstadion erfolgt planmäßig um 18:45 Uhr. Das Spiel überträgt RTL+. Die Schlussphase ab 20:15 Uhr überträgt auch RTL. Klaus Veltmann kommentiert die Partie. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Borussia Dortmund und den Glasgow Rangers nicht im Livestream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.