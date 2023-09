FC Bayern: Doppel-Debüt im DFB-Pokal?

Unzählige Torhüter wurden im Sommer beim FC Bayern gehandelt. Letztlich fiel die Wahl etwas überraschend auf Daniel Peretz. „Wir haben ihn mit viel Potenzial und vielen Hoffnungen für die Zukunft verpflichtet“, unterstreicht Thomas Tuchel.

Sein Potenzial erstmals zeigen darf der 23-jährige Israeli nun am morgigen Dienstag im DFB-Pokalspiel bei Preußen Münster. Auf der zugehörigen Pressekonferenz kündigte Tuchel an, dass Peretz zwischen den Pfosten stehen wird. „Er hat sich das verdient“, so der Cheftrainer.

Guerreiro erstmals dabei

Derweil könnte Peretz‘ Einsatz nicht das einzige Bayern-Pflichtspieldebüt bleiben. Tuchel rechnet nämlich auch erstmals mit Raphaël Guerreiro (29) im Kader. Der fußballerisch so begabte Linksverteidiger war im Sommer ablösefrei nach München gekommen.

Seine Verletzungsanfälligkeit ließ er dabei nicht bei Borussia Dortmund zurück. Noch in der Vorbereitung zog sich Guerreiro einen Muskelbündelriss zu und verpasste deshalb den Saisonstart. Nun winkt ihm in Münster seine erste Vorstellung als Joker.

Sorgen im Abwehrzentrum

Derweil muss Tuchel in der Innenverteidigung womöglich improvisieren. Matthijs de Ligt (24) fällt nach einem Schlag aufs Knie erstmal aus. Zudem plagt sich Dayot Upamecano „schon seit der Länderspielpause mit latenten Problemen“ herum, so der Coach.