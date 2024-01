Henderson plant Europa-Rückkehr: Bundesligaklub mischt mit

Für Jordan Henderson hat sich der Transfer zu Al Ettifaq nach nur wenigen Monaten als Fehler entpuppt. Der englische Nationalspieler soll sich dem Vernehmen nach weder mit der Lebensqualität in Saudi-Arabien noch mit der überschaubaren Stimmung in den Stadien anfreunden können. Auch das kolportierte Wochengehalt von rund 800.000 Euro kann die Umstände nicht lindern.

Im jüngsten Heimspiel gegen Al Hazem (1:1) spielten Henderson & Co. vor rund 5.800 Zuschauern – eine etwas andere Stimmung als einst an der Anfield Road. Der Ex-Liverpool-Profi will übereinstimmenden Berichten seine Zelte diesen Januar wieder abbrechen und nach Europa zurückkehren. Wie Fabrizio Romano und ‚Voetbal International‘ übereinstimmend berichten, hat sich für den 33-Jährigen nun eine Tür bei einem internationalen Topklub geöffnet.

Demnach zeigt Ajax Amsterdam konkretes Interesse an der Henderson-Verpflichtung, sofern der Mittelfeldspieler von Al Ettifaq die Freigabe erhält. Der niederländische Rekordmeister hat sich nach einem katastrophalen Saisonstart einigermaßen gefangen und spielt als Tabellenfünfter um die Europapokalplätze mit. Doch es könnte für Henderson auch nach Deutschland gehen.

Bundesligaklub mischt mit

Wie der niederländische ‚Telegraaf‘ berichtet, bekommt Ajax im Werben um Henderson Konkurrenz von zwei Klubs aus der Premier League – und auch einem Verein aus der Bundesliga. Um welchen Verein es sich handelt, wird in dem Bericht nicht erwähnt. Doch auch der deutsche Henderson-Bewerber dürfte sich zunächst den Kopf darüber zerbrechen, wie dem Engländer eine Kürzung seines 15 Millionen Euro schweren Gehalts schmackhaft gemacht werden kann.