Bestätigt: DFB verliert nächstes Toptalent

Der DFB hat erneut das Nachsehen bei einem Jugendspieler, der für mehrere Verbände spielberechtigt ist. Wie DFB-Nachwuchs-Chef Hannes Wolf im ‚Doppelpass‘ auf ‚Sport1‘ bestätigt, hat sich Offensivspieler Imbrahim Maza (18) von Hertha BSC gegen eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft entschieden: „Er ist ein toller Spieler und war zuletzt bei uns in der U20. Ibrahim wird sich aber trotzdem jetzt für Algerien entscheiden. Seine Argumentation war klar: Er ist ein Zehner. Wir haben mit Jamal Musiala, Florian Wirtz und Paul Wanner bereits mehrere Spieler für diese Position. Wir kommen mit der U20, Algerien aber mit der A-Nationalmannschaft. Wir haben da alles auf den Tisch gelegt.“

Die Mittel des DFB seien eben begrenzt, argumentiert Wolf: „Am Ende muss es ein Spieler selbst entscheiden. Wir können ja in der Nationalmannschaft keinen Vertrag verlängern oder mehr Geld geben, das gibt es ja bei uns nicht. Wir können nur mit der Perspektive arbeiten. Ähnlich haben wir es auch bei Can Uzun versucht.“ Auch der 18-jährige Zehner von Eintracht Frankfurt hat sich gegen den DFB entschieden und wird stattdessen in Zukunft für die Türkei auflaufen.