Für 40 Millionen: Wildert Amorim an alter Wirkungsstätte?

Bruno Fernandes, Nani und allen voran natürlich Cristiano Ronaldo – die Liste an Spielern, die von Sporting Lissabon zu Manchester United gewechselt sind, kann sich durchaus sehen lassen. Ein augenscheinlich bewährtes Modell, das kürzlich auch auf der Trainerposition Anwendung fand.

Aus der portugiesischen Hauptstadt verschlug es Rúben Amorim im Laufe der Hinrunde ins Old Trafford – bislang mit überschaubarem Erfolg. Allerdings muss man dem 40-Jährigen zugutehalten, dass der Kader von United nicht zu dem von ihm praktizierten 3-4-2-1-System passt.

Toptalent auf dem Radar

Dies soll sich spätestens im kommenden Sommer ändern. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, prüft man in Manchester die Möglichkeit, Geovany Quenda von Sporting zu verpflichten. Demnach soll der Linksfuß rund 40 Millionen Euro kosten. Eine offizielle Offerte haben die Red Devils noch nicht abgegeben, dies könnte sich aber nach dem Wintertransferfenster ändern. Quendas Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2027.

Quenda ist eins der größten Talente im Weltfußball. Trotz seiner erst 17 Jahre absolvierte er in der laufenden Spielzeit bereits 34 Einsätze für Sporting, einen Großteil davon von Anfang an. Dabei konnte er insgesamt acht Torbeteiligungen verzeichnen, eine mehr als zufriedenstellende Quote für sein Alter. Der Portugiese ist auf beiden Flügeln flexibel einsetzbar, die Mehrheit seiner Spiele absolvierte er im rechten Mittelfeld.

Vielversprechende Anlagen

Amorim gilt als Fan des Shootingstars. Der Linksfuß passt perfekt in sein System, was er zu Beginn der Saison unter Beweis stellte. Gerade seine Schnelligkeit und seine Qualität im Eins-gegen-eins zählen zu seinen größten Waffen.

Gerne lässt er sich in die Halbräume fallen, um seinen Mitspielern eine zusätzliche Anspielstation zu bieten. Arbeiten muss Quenda noch an seiner Entscheidungsfindung. Die Geschichte zeigt jedoch, dass ein Sporting-Spieler bei United häufig den nächsten Schritt macht und zu einem Spitzenspieler reifen kann.