Werder: Pieper fällt aus

Der SV Werder Bremen muss in den kommenden Wochen auf Innenverteidiger Amos Pieper verzichten. Am gestrigen Dienstag verletzte sich der 26-Jährige im Training. Die MRT-Untersuchung ergibt eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Damit wird der Rechtsfuß den Saisonstart verpassen und mehrere Wochen fehlen. „Das ist für Amos sehr, sehr bitter“, erklärt Werder-Sportdirektor Peter Niemeyer, „nach der langen Verletzungspause gegen Ende der letzten Saison war er jetzt mit Beginn der Vorbereitung wieder richtig drin und sehr gut dabei.“

Pieper kam vor zwei Jahren ablösefrei von Arminia Bielefeld an die Weser. In der abgelaufenen Saison fehlte der Innenverteidiger bereits aufgrund einiger Verletzungen und kam deshalb auch nur zu sieben Einsätzen in der Bundesliga. Sein aktueller Vertrag bei den Grün-Weißen läuft noch bis Sommer 2026.