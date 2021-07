Testroet nach Sandhausen

Der SV Sandhausen holt sich Verstärkung für die Offensive an Bord. Vom Ligakonkurrenten Erzgebirge Aue wechselt Pascal Testroet an den Hardtwald. Der 30-jährige Angreifer war in der abgelaufenen Saison mit 21 Scorerpunkten in 33 Spielen erfolgreich. Über die Vertragslänge macht der Zweitligist keine Angaben.

„Wir wollten einen Stürmer mit einer hohen Anzahl an Scorerpunkten, der also selber Torgefahr ausstrahlt und zudem seine Mitspieler sehr gut einsetzen kann. Als sich die Möglichkeit auftat Pascal zu verpflichten, haben wir alles darangesetzt. Er kennt die Liga, braucht keine große Eingewöhnungszeit, kommt aus dem Mannschaftstraining und wir sind überzeugt, dass er uns mit seinem hohen Spielverständnis direkt weiterhelfen kann“, freut sich Trainer Stefan Kulovits.