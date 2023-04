Neuer Job für Ex-Arminia-Coach Forte

Uli Forte ist wieder als Cheftrainer in der Schweiz tätig. Der Zweitligist Neuchâtel Xamax vermeldet die Verpflichtung des gebürtigen Zürichers, der zu Beginn der Saison bei Arminia Bielefeld tätig war. Zur Vertragslaufzeit macht der neue Arbeitgeber keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Forte beerbt in Neuenburg mit Jeff Saibene einen anderen ehemaligen Arminia-Trainer. Seine kurze Zeit in Ostwestfalen dürfte sich der 48-jährige Italiener anders vorgestellt haben. Nach nur fünf Pflichtspielen und vier Zweitliga-Pleiten zum Auftakt musste Forte die Alm wieder verlassen. Zuvor war er in der Schweiz bei Yverdon Sport, beim Grasshopper Club, beim FC Zürich sowie bei den Youngs Boys tätig.

Lese-Tipp

Gravenberch wird deutlich: „Entspricht nicht meinen Erwartungen“