Neue Aufgabe für Neururer

Peter Neururer steht vor einem Engagement bei Regionalligist Wuppertaler SV. Wie die Rot-Blauen vermelden, ist dem ehemaligen Bundesligatrainer eine Funktion als Vorstand zugedacht. „Nun sind wir in der Phase, in der wir den Verein professioneller und strukturierter aufstellen müssen. Hierbei ist die Aufstockung des Vorstandes um zwei weitere Personen, mit Dr. Jochen Leonhardt und Peter Neururer, geplant“, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Eine entsprechende Sondersitzung wird der WSV am morgigen Dienstag abhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neururer blickt auf insgesamt fast vier Jahrzehnte als Trainer zurück. Kultstatus erwarb der 66-Jährige als Chefcoach des VfL Bochum in den Jahren 2001 bis 2005. Danach arbeitete Neururer für Hannover 96, den MSV Duisburg, erneut für den VfL sowie für Wattenscheid 09. Seine aktuelle Trainer-Tätigkeit bei der Vereinigung der Vertragsfußballer (VdV) endet im Juni diesen Jahres.