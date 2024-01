Perisic vor Rückkehr zum Jugendklub

Ivan Perisic könnte noch in diesem Winter in seine kroatische Heimat zurückkehren. Fabrizio Romano berichtet von voranschreitenden Gesprächen mit Hajduk Split, die sich inzwischen auf der Zielgeraden befinden. Vieles deute darauf hin, dass der Ex-Bundesliga-Profi nach fast 18 Jahren Abstinenz wieder in heimischen Gefilden aufläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

2006 hatte Perisic die Jugendabteilung von Hajduk verlassen und sich dem FC Sochaux angeschlossen. In der Bundesliga lief er zwischenzeitlich für Borussia Dortmund, den VfL Wolfsburg und Bayern München auf. Aktuell wird der 34-jährige Flügelstürmer in Diensten von Tottenham Hotspur von einer Kreuzbandverletzung ausgebremst.