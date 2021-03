Bundestrainer: Die möglichen Löw-Erben – und ein Favorit?

Beim Deutschen Fußball-Bund dürften in den kommenden Wochen die Drähte glühen. Den Verantwortlichen um Manager Oliver Bierhoff obliegt es, einen neuen Bundestrainer zu finden. Infrage für den heiß begehrten Posten kommen mehrere Übungsleiter.

In den vergangenen Monaten kursierte immer mal wieder der Name Hansi Flick. Der einstige Co-Trainer von Jogi Löw hat den FC Bayern in kürzester Zeit zurück an die europäische Spitze geführt. Die ‚Bild‘ nennt Flick den „heißesten Kandidaten“. Denn obwohl der 56-Jährige bei den Bayern unumstritten ist, sei es „keineswegs sicher, dass Flick seinen Vertrag bis 2023 erfüllt“.

Für Klopp zu früh

Doch der Weltmeister von 2014 ist bei weitem nicht die einzige Option. Über Jürgen Klopp als Bundestrainer würde sich wohl ganz Fußball-Deutschland freuen. Dass es in diesem Sommer schon klappt, ist aber unwahrscheinlich. Klopp steht noch bis 2024 beim FC Liverpool im Wort und plant trotz der aktuellen Talfahrt keinen kurzfristigen Abgang.

Weitere Kandidaten sind Stefan Kuntz, der derzeit die U21 betreut sowie Ralf Rangnick, der in Hoffenheim und Leipzig nachgewiesen hat, dass er langfristigen Erfolg aufbauen kann. Bierhoff wird viele Gespräche führen müssen.