Lyons Dembélé in die Bundesliga?

Moussa Dembélé schaut sich nach einem neuen Arbeitgeber um. ‚Sky‘ berichtet, dass der französische Mittelstürmer den Klub aus dem Rhonetal im Sommer „definitiv“ verlassen wird. Eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags sei kein Thema. Ein Markt tue sich in England, Italien und auch in der deutschen Bundesliga auf. Klubnamen nennt der Bezahlsender in diesem Zusammenhang aber nicht.

OL rangiert in der laufenden Saison nur auf Rang zehn und ist bereits neun Zähler von den internationalen Plätzen entfernt. Insofern verwundert Dembélés kolportierte Absicht keineswegs. In der Vergangenheit wurde der 26-jährige Torjäger (drei Saisontreffer) immer mal wieder mit deutschen Vereinen wie Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

