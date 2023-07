Diallo: Leipzig-Verbleib war eine Option

Ein permanenter Transfer von Abdou Diallo zu RB Leipzig scheiterte offenbar auch an einer Verletzung des Abwehrspielers. Auf entsprechende Nachfrage erklärt der 27-jährige Senegalese im Interview mit ‚Le Parisien‘: „Ganz klar. Vor der Verletzung gab es Gespräche, die Kaufoption zu ziehen, es war unser gemeinsamer Wunsch. Aber nichts passiert zufällig. So ist das Leben.“ Diallo war im vergangenen Sommer auf Leihbasis von Paris St. Germain nach Leipzig gewechselt, verletzte sich aber kurz nach der WM am Knie und kam danach nur noch auf wenige Kurzeinsätze für RB.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Vertrag bei PSG läuft im nächsten Jahr aus. Nach seiner Zukunft gefragt erklärt der ehemalige Dortmunder: „Ich habe noch ein Jahr Vertrag, also wird es entweder eine Verlängerung oder einen Abgang geben. Um ehrlich zu sein, ist es möglich, dass ich gehe. Das sind Gespräche, die wir schnell führen werden. Wenn die Entscheidung gefallen ist, müssen wir entsprechend handeln.“

Lese-Tipp

Leipzig: Rose-Verlängerung fast durch