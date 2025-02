Nach geplatztem Napoli-Deal: Nächster Topklub kontaktiert Adeyemi

Ein Angebot der SSC Neapel über rund 50 Millionen Euro soll Borussia Dortmund vorgelegen haben, der BVB bereit gewesen sein, dieses anzunehmen. Doch Karim Adeyemi entschied sich im abgelaufenen Transferfenster kategorisch für einen Verbleib bei Schwarz-Gelb, der Napoli-Deal platzte.

Gut möglich, dass Adeyemi nun aber seine Abschiedstournee in Dortmund spielt und ein Transfer im Sommer konkret wird. Ein erster Topklub bringt sich in Stellung. Wie die ‚Tuttosport‘ in ihrer heutigen Print-Ausgabe berichtet, steht der Vater von Adeyemi in Kontakt mit Cristiano Giuntoli – Technischer Direktor von Juventus Turin.

In den Gesprächen zwischen der Spielerseite und der Alten Dame gehe es aktuell darum, grundsätzlich die möglichen Konditionen eines Transfers und die Wechselbereitschaft von Adeyemi auszuloten. Der 23-jährige Flügelspieler befand sich schon im Sommer 2024 im Visier der Turiner. Damals – wie auch im Januar – kam ein Transfer aber nicht zustande.