Werders Stark erreicht erstes Angebot

Der SV Werder Bremen ist offenbar an Niklas Stark (30) mit einer konkreten Verlängerungsofferte herangetreten. Das berichtet die ‚Bild‘, die Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz zitiert: „Wir führen gute Gespräche und warten aktuell auf eine Rückmeldung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Stark ist aktuell nur noch bis 2026 an die Grün-Weißen vertraglich gebunden. Eine langfristige Zusammenarbeit können sich beide Parteien, so ist zu vernehmen, gut vorstellen. In Bremen gehört der 1,90 Meter große Rechtsfuß zum Stammpersonal.