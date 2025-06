Mainz 05: Keine Chance auf Jenz-Deal

Beim FSV Mainz 05 muss man sich damit abfinden, Innenverteidiger Moritz Jenz (26) wieder abzugeben. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat der VfL Wolfsburg eine erneute Leihanfrage des Bundesliga-Kontrahenten abgelehnt. Stattdessen käme für die Wölfe lediglich ein Verkauf des gebürtigen Berliners infrage.

Jenz hatte die abgelaufene Spielzeit in Mainz verbracht und fand sich regelmäßig in der Startelf wieder, wenn er nicht verletzungsbedingt passen musste. Die aufgerufenen sechs bis sieben Millionen Euro sollen den 05ern dennoch zu viel sein, um den Abwehrspieler fest an Bord zu holen.