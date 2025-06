Eigengewächs: Juventus verlängert mit Savona

Juventus Turin verlängert mit Nicolò Savona. Wie der Verein offiziell bekannt gibt, erhält der 22-jährige Außenverteidiger einen neuen bis 2030 datierten Vertrag. Im April erst wurde Savona lose mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.

In der vergangenen Saison wurde der Nationalspieler aus dem Farmteam der Bianconeri (Juventus Next Gen) in den Profikader hochgezogen. Dort konnte sich der 1,92 Meter große Italiener prompt als Stammspieler etablieren und kam wettbewerbsübergreifend auf 37 Einsätze (zwei Tore, eine Vorlage).