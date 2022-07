Köln: Andersson-Abnehmer gefunden?

Spielt Sebastian Andersson nächste Saison in der Schweiz? Dem ‚Blick‘ zufolge denkt der Grasshoppers Club an eine Verpflichtung des schwedischen Stürmers vom 1. FC Köln. An die Geißböcke ist Andersson noch bis 2023 gebunden.

„Es ist so, dass wir mit Seb gesprochen haben“, ließ FC-Trainer Steffen Baumgart zuletzt verlauten, „sein Weg ist im Moment noch hier. Ob das bis zum Ende des Sommers so ist und wie lange, wissen wir nicht.“ Ein Wechsel-Veto klingt definitiv anders.