Medien: Vlachodimos vor Wechsel zu Newcastle

Torhüter Odysseas Vlachodimos soll Teil eines Tauschtransfers innerhalb Englands werden. Laut ‚Daily Mail‘ versucht Newcastle United, den Keeper von Nottingham Forest mit Elliot Anderson zu verrechnen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler soll für umgerechnet 42 Millionen Euro den entgegengesetzten Weg einschlagen.

Vlachodimos wird in Newcastle, so der Plan, mit den Keepern Nick Pope (32) und Martin Dubravka (35) konkurrieren. Der gebürtige Stuttgarter stammt aus der Jugendabteilung des VfB Stuttgart und war in den vergangenen Jahren auch für Panathinaikos Athen und Benfica aktiv. Er ist aktiver Nationaltorhüter Griechenlands und hat bisher 42 Länderspiele bestritten.