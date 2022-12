Gladbach: Netz gehört die Zukunft

Luca Netz (19) wird bei Borussia Mönchengladbach kommende Saison vermutlich zu mehr Einsatzzeiten kommen. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt Geschäftsführer Sport Roland Virkus: „Er wird bei Borussia der kommende Spieler auf dieser Position sein.“ Zuletzt hatte Netz angekündigt, mit dem Verein über eine Leihe sprechen zu wollen. Auch darauf ging Virkus ein: „Wir müssen immer schauen, was ist gut für den Klub und was ist gut für den Spieler. Wir müssen Positionen natürlich doppelt besetzen, für Sperren und Verletzungen.“

Dass Netz bei den Fohlen bisher nicht zum Zug kommt, liegt an Platzhirsch Ramy Bensebaini (27). „Das Problem ist nur, dass er momentan mit Ramy Bensebaini einen noch besseren Spieler vor sich hat“, führt Virkus aus. Ebenjener wird die Gladbacher kommenden Sommer aber wohl verlassen. Bensebaini steht vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Mit Blick auf den bevorstehenden Abschied des Algeriers scheint es nicht ausgeschlossen, dass Netz nun verstärkt an die Stammelf herangeführt wird und noch in dieser Saison zu mehr Einsätzen kommt.

