BVB: Die letzten Hürden bei Bensebaini

Bei Borussia Dortmund kündigt sich seit einigen Tagen ein Wechsel auf der Position des Linksverteidigers im Sommer an. Raphaël Guerreiro (28) wird seinen Vertrag auslaufen lassen und wechseln. Im Gegenzug steht der BVB vor der Verpflichtung von Ramy Bensebaini (27). Ein Transfer von Borussia Mönchengladbach an die Strobelallee könnte zeitnah in trockenen Tüchern sein.

Berater Jaspal Singh Gill hatte bereits gegenüber ‚Sport1‘ Gespräche mit den Schwarz-Gelben bestätigt. Wie die ‚Bild‘ nun berichtet, geht es darin nur noch um die Höhe von Gehalt und Handgeld. Auf die Vertragslaufzeit und andere Parameter haben sich beide Seiten demzufolge schon verständigt.

Eine Ablöse müssen die Dortmunder mit den Gladbachern nicht verhandeln, da auch Bensebainis Vertrag ausläuft. Die ausbleibende Ablöse für Guerreiro ist deshalb zu verschmerzen. Mit Wunsch-Nachfolger Bensebaini wechselt – so der Deal auf den letzten Metern nicht noch scheitert – einer der besten Linksverteidiger der Bundesliga zum BVB.