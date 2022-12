Netz: „Werden uns austauschen“

Luca Netz ist nicht gänzlich zufrieden mit seiner Spielzeit bei Borussia Mönchengladbach. Wie der 19-Jährige im Gespräch mit der ‚Bild‘ verrät, würde er gerne häufiger für die Fohlen auf dem Rasen stehen. Im Winter, so der frühere Herthaner, werde man nach einer gemeinsamen Lösung suchen. „Für mich geht es letztlich darum, wie ich zu mehr Einsatzzeit kommen kann. Darüber werde ich mich mit dem Verein austauschen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

An Platzhirsch Ramy Bensebaini ist auf der linken Defensivseite kein Vorbeikommen. Unter Trainer Daniel Farke kommt Netz nur zu sieben Bundesliga-Einsätzen in der laufenden Saison, nur einmal von Beginn an. In der Vergangenheit sprach der U21-Nationalspieler bereits öffentlich über eine mögliche Winter-Leihe. Ein langfristiger Abschied vom Niederrhein kommt allerdings nicht infrage: „Ein Verkauf ist überhaupt kein Thema. […] Ich sehe auch meine sportliche Zukunft in Gladbach“, stellt Netz klar.