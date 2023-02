Medien: Nagelsmann will Fati zum FC Bayern holen

Der FC Bayern mischt offenbar im Poker um Ansu Fati (20) mit. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet gar, dass die Spur nach München die aktuell heißeste ist. Laut der katalanischen Zeitung ist es vor allem Trainer Julian Nagelsmann, der sich für einen Fati-Transfer starkmacht und sich nach dem Offensivtalent erkundigt hat.

Ein konkretes Angebot seitens der Bayern liege noch nicht vor – ebenso wenig von den anderen Interessenten. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge sind es ganze sieben Vereine, die ihr Interesse an Fati angemeldet haben, darunter Tottenham Hotspur und der FC Arsenal. Auch Manchester United soll ein Auge auf den siebenfachen spanischen Nationalspieler geworfen haben.

Beim FC Barcelona kommt Fati in dieser Saison überwiegend als Joker zum Einsatz, nur rund 760 Ligaminuten stehen nach 19 Spieltagen auf seinem Konto. Vertraglich gebunden ist der Rechtsfuß an seinen Jugendklub noch bis 2027. Die Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro müsste für einen Transfer aber dennoch nicht bezahlt werden.