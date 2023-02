Frust bei Barça: United meldet Interesse bei Fati an

Drei Jahre ist es her, dass Ansu Fati beim FC Barcelona quasi Woche für Woche neue Rekorde aufstellte. Jüngster Torschütze der Vereinsgeschichte, jüngster Torschütze in der Champions League sowie der spanischen Nationalmannchaft – das Eigengewächs der Katalanen legte einen kometenhaften Aufstieg hin. Fati erbte nach dem Abgang von Lionel Messi sogar dessen Trikotnummer.

Doch mittlerweile schiebt der 20-Jährige großen Frust. In Barcelona sind die Fähigkeiten des Linksaußen immer seltener gefragt. Zwar stand Fati in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 30 Pflichtspielen auf dem Rasen, doch im Schnitt spielt der siebenfache Nationalspieler kaum mehr als 30 Minuten pro Partie. In der Liga durfte Fati nur sieben seiner 19 Einsätze in Xavis Startformation ran.

United schaut hin

Eine Entwicklung, die dem Youngster überhaupt nicht schmeckt und die auch Manchester United registriert hat. Der ‚Sport‘ zufolge liegt das Interesse der Red Devils am Ausnahmetalent in Barcelona auf dem Tisch. Uniteds Offensive benötigt dringend eine Auffrischung, Fati ist eine Option auf dem Transfermarkt, die der Klub in Erwägung ziehe.

Bei Barcelona steht der Rechtsfuß noch bis 2027 unter Vertrag. Die Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro wird United aber wohl nicht bedienen müssen. Barça muss nach wie vor seine Schulden tilgen und ist auf Spielerverkäufe im kommenden Sommer angewiesen. Ob Fati einer der Spieler ist, der dann die leeren Kassen füllt, wird der weitere Saisonverlauf zeigen. Noch bleibt dem Youngster Zeit, sein Schicksal bei den Blaugrana zu ändern.