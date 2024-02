In die Schweiz: Arsenal verleiht Rekik

Für Omar Rekik geht es schnurstracks in die Schweiz. Der Verteidiger vom FC Arsenal wird bis zum Saisonende an Servette FC ausgeliehen. Zudem sichert sich der Super League-Vertreter eine Kaufoption für den 22-jährigen Tunesier.

In der Hinrunde spielte Rekik für Wigan Athletic, kam in der englischen dritten Liga aber nur zu zehn Einsätzen. Jetzt will der Rechtsfuß, der zwischen 2017 und 2021 in der Jugendabteilung von Hertha BSC aktiv war, in Genf den nächsten Karriereschritt machen.