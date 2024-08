Union sucht Offensivspieler: Heiße Spur zum VfB

Mit dem gleich nach Magdeburg weiterverliehenen Livan Burcu (19) konnte Union Berlin in diesem Sommer bislang fünf Neuzugänge vermelden. Woo-yeong Jeong macht womöglich das halbe Dutzend voll. Der ‚kicker‘ berichtet, dass die Eisernen konkretes Interesse am südkoreanischen Offensivspieler zeigen – so konkret, dass bereits Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart im Gang sind.

Absehbare Modalitäten nennt das Fachmagazin nicht. Doch die Spur zu Jeong scheint heiß zu sein. Gut möglich, dass der 24-Jährige an den letzten Tagen der Transferfenster den Weg von Bad Cannstatt in die Bundeshauptstadt findet. Unions Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt arbeitet mit den Verantwortlichen seines ehemaligen Arbeitgebers an der Realisierung.

Jeongs großes Plus: Der Rechtsfuß, vor einem Jahr vom SC Freiburg nach Stuttgart gewechselt (29 Einsätze, fünf Scorerpunkte), ist auf nahezu allen Positionen in der Offensive einsetzbar. In diesem Mannschaftsteil haben die Köpenicker gleich mehrere Abgänge zu verzeichnen (Kaufmann, Endo, Bedia, Aaronson) und dementsprechend Bedarf. Hinzukommt, dass Neuzugang Ivan Prtajin (28) gleich wieder abgegeben werden soll.