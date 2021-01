Medien: PSG kauft Florenzi

Leihspieler Alessandro Florenzi wird wohl über den Sommer hinaus bei Paris St. Germain bleiben. Einem Bericht der italienischen Zeitung ‚Il Tempo‘ zufolge hat PSG-Sportdirektor Leonardo der AS Rom bereits signalisiert, am Saisonende die Kaufoption für den Rechtsverteidiger zu aktivieren.

Neun Millionen Euro wären an den Serie A-Klub zu zahlen. Florenzi bestritt seit seiner Ankunft in Frankreich 20 Pflichtspiele (zwei Tore) für PSG. Auch in der italienischen Nationalmannschaft, die der 29-Jährige seit November als Kapitän anführt, ist er fester Bestandteil.