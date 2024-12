Heidenheim-Interesse an Naderi

Der 1. FC Heidenheim begibt sich auf der Suche nach Verstärkungen in die Untiefen der dritten Liga. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, steht Ryan Naderi an der Brenz hoch im Kurs. Der Mitteltstürmer ist vertraglich noch bis 2028 an Hansa Rostock gebunden.

Naderi war im vergangenen Sommer von Borussia Mönchengladbachs Zweitvertretung an die Ostsee gewechselt. Dort kam der Mitteltstürmer in der laufenden Saison in jedem Spiel zum Einsatz und war an fünf Treffern direkt beteiligt.