Hertha: Neue Details zum Dárdai-Aus

Pál Dárdai wird Hertha BSC auch in anderer Funktion nicht erhalten bleiben. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hört der Ungar im Sommer bei der Alten Dame nicht nur als Cheftrainer auf, sondern wird auch nicht im Jugend- oder Scoutingbereich weitermachen. Eigentlich besitzt der 48-Jährige einen Kontrakt für eine solche Anstellung.

Schon seit geraumer Zeit ist klar, dass die Hertha im Anschluss an die Saison einen neuen starken Mann an der Seitenlinie installieren möchte. Gehandelt werden in der Hauptstadt zahlreiche Kandidaten, darunter Markus Gisdol (Samsunspor), Cristian Fiél (1. FC Nürnberg), Enrico Maaßen und Kosta Runjaic. Wie es für Dárdai weitergeht, ist noch unklar.