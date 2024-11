Bundesliga-Duo an Nürnbergs Jeltsch interessiert

Seit mittlerweile fünf Spielen musste der 1. FC Nürnberg keine Niederlage mehr in der Liga hinnehmen. Nach einigen Startschwierigkeiten hat sich die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose zuletzt deutlich stabilisiert. Ein Grund dafür ist die vom Trainer vorgenommene Systemumstellung auf eine Dreierkette, in der Finn Jeltsch eine tragende Rolle einnimmt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von Klose bekommt der 18-Jährige das Vertrauen geschenkt, was er seinem Trainer regelmäßig mit guten Leistungen zurückzahlt. Zwölf Spiele durfte der Innenverteidiger diese Saison schon bestreiten, allesamt von Anfang an. Die starken Darbietungen werden auch in der Bundesliga nicht übersehen. Laut der ‚Sport Bild‘ setzen sich insbesondere Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt mit Jeltsch auseinander.

Versprechen für die Zukunft

Jeltsch gehört in Deutschland auf seiner Position zu den größten Talenten. Vergangenes Jahr wurde er als Stammspieler mit der deutschen U17-Nationalmannschaft Weltmeister. Im Gegensatz zu einem Großteil seiner Teamkollegen aus der damaligen Weltmeistermannschaft kommt der Shootingstar bereits regelmäßig auf Klubebene für die Profimannschaft der Franken zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im Juni hatte der 18-Jährige seinen Vertrag in Nürnberg langfristig verlängert. Trotzdem muss man sich bei den Franken wohl oder übel darauf einstellen, dass man das Eigengewächs nicht ewig halten kann, sollten die genannten Interessenten aus dem Oberhaus ernst machen. Der Zweitligist verspricht sich dann einen ordentlichen Transfererlös.