Dursun: „Bin offen für alles“

Toptorjäger Serdar Dursun (29), der Darmstadt 98 im Sommer ablösefrei verlassen wird, lässt sich bezüglich seiner sportlichen Zukunft noch nicht in die Karten schauen. Auf Nachfrage sagt der Rechtsfuß im Interview mit ‚11Freunde‘: „Wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen. Ich bin auf jeden Fall offen für alles.“ Und weiter: „Bun­des­liga, Pre­mier League, La Liga … Das würde mich alles reizen, das sind Ligen, von denen ich seit meiner Kind­heit träume.“

Dursun spielt bei den Lilien eine famose Saison. Wettbewerbsübergreifend erzielte er in 35 Einsätzen 27 Tore und lieferte acht Assists. Bei zahlreichen Vereinen aus dem In- und Ausland steht der ehemalige Spieler von Greuther Fürth auf der Liste. Nach FT-Informationen befindet sich Union Berlin im Rennen um den Mittelstürmer momentan in der Pole-Position.