Union jetzt Favorit im Dursun-Poker

Der Hamburger SV, Schalke 04, Besiktas und vor einigen Wochen auch Fortuna Düsseldorf – Serdar Dursun steht bei etlichen Vereinen auf dem Wunschzettel. Die heißeste Spur führt nun aber in die Bundesliga. Nach FT-Informationen liegt Union Berlin vorne im Rennen um den Torjäger.

Union will im Sommer im Angriff nachrüsten. Schließlich laufen gleich drei Leihverträge aus. Stand heute kehren Joel Pohjanpalo (26/Bayer Leverkusen), Taiwo Awoniyi (23/FC Liverpool) und Petar Musa (23/Slavia Prag) zu ihren Stammvereinen zurück.

Mit Dursun haben die Köpenicker einen echten Knipser in bestechender Form an der Angel. 27 Saisontore in 35 Pflichtspielen hat der 29-Jährige in dieser Saison bisher beigesteuert. Der SV Darmstadt wird seine Lebensversicherung schmerzlich vermissen.