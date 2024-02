Lainer-Vertrag: „Guter Dinge, Einigung zu finden“

Bei Stefan Lainer (31) geht die Tendenz weiter klar zu einer Verlängerung des auslaufenden Vertrags. „Wir sind in guten Gesprächen“, bestätigte Geschäftsführer Sport Roland Virkus im Anschluss an Borussia Mönchengladbachs gestrigen 5:2-Sieg gegen den VfL Bochum. *„Allerdings hat Stevie gesagt: Ich möchte jetzt erst einmal spielen, ich möchte mir beweisen, dass ich die Fitness habe, die ich vor meiner Krankheit hatte. Wir respektieren das“, so Virkus weiter.

Der Kaderplaner betont: „Gladbach ist für ihn jedenfalls der erste Ansprechpartner, ganz klar. Wir hoffen, dass es bei ihm so gut weiterläuft. Und dann sind wir guter Dinge, dass wir mit Stevie auch eine Einigung finden.“ Nach seiner Krebserkrankung stand der Rechtsverteidiger gestern erstmals wieder in der Startelf. Lainer verrät: „Beim Einlaufen ist mir noch mal durch den Kopf gegangen, was alles passiert ist. Es war ein unfassbares Gefühl.“