Wolfsburg buhlt um Braga-Juwel Roger

Der VfL Wolfsburg könnte die Offensive mit einem Talent des SC Braga verstärken. Einem Bericht der portugiesischen Sport-Tageszeitung ‚O Jogo‘ zufolge mischen die Wölfe im Rennen um den 17-jährigen Flügelstürmer Roger Fernandes mit. Demnach fanden erste Sondierungsgespräche statt, in denen der Bundesligist ein Angebot für den Teenager in Aussicht gestellt hat. Der Youngster, der einst mit 15 Jahren und acht Monaten sein Profidebüt für Braga feierte, wird neben Wolfsburg auch von anderen Klubs umworben.

So haben dem Bericht zufolge die PSV Eindhoven, Newcastle United und Atlético Madrid ein Auge auf Roger geworfen. Bei Braga stagnierte die Entwicklung des Offensivspielers zuletzt. Der Linksfuß kam in der abgelaufenen Spielzeit nur 13 Minuten für die Profis zum Einsatz. Dafür war Roger mit acht Torbeteiligungen in 19 Partien für die Zweitvertretung deutlich erfolgreicher. Sein Vertrag läuft 2024 aus, weswegen für Braga ein Verkauf in diesem Sommer aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll wäre.

