Nketiah bleibt bei Arsenal an Bord

Nun also doch: Eddie Nketiah und der FC Arsenal bleiben einander treu. Wie die Gunners offiziell vermelden, hat das Eigengewächs seinen auslaufenden Vertrag langfristig verlängert. Zahlreiche Interessenten, darunter West Ham United, Crystal Palace oder Borussia Mönchengladbach, gehen somit leer aus.

„Ich bin froh, dass Eddie bei uns bleibt. Er steht für alles, was diesen Verein ausmacht und repräsentiert die Werte des Klubs“, so Cheftrainer Mikel Arteta. Nketiah hatte sich zuletzt in einer starken Form präsentiert. In den finalen sieben Ligapartien erzielte der 23-jährige Engländer fünf Tore.