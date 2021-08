Lille schnappt sich Hamburgs Onana

Amadou Onana bricht seine Zelte beim Hamburger SV nach nur einer Saison wieder ab. Den 19-jährigen Belgier zieht es nach Frankreich zum OSC Lille. Beim französischen Meister unterschreibt der junge Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2026.

Die Rothosen erhalten nach FT-Infos sieben Millionen Euro Ablöse zuzüglich weiterer zwei Millionen an möglicher Boni. Zudem konnte sich der Zweitligist eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent sichern.

Statt der zweiten Liga wird sich Onana künftig in der Champions League messen. Beim HSV etablierte sich der 1,94-Schlaks im defensiven Mittelfeld mit seiner abgeklärten Spielweise auf Anhieb in der ersten Elf und kam in seiner ersten Saison als Profi zu 26 Pflichtspielen sowie drei Treffern.