Song hängt die Schuhe an den Nagel

Ex Barça-Spieler Alex Song (36) hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Das verkündete der defensive Mittelfeldspieler in einer emotionalen Videobotschaft auf seinem Instagram-Account. Songs letzte Station im Profifußball war der dschibutische Profiklub AS Arta/Solar7, bei dem er seit Ende 2020 unter Vertrag stand.

Der 49-malige kamerunische Nationalspieler blickt auf eine großartige Karriere im Profifußball zurück: 190 Mal spielte er in der Premier League für den FC Arsenal und West Ham United, holte während seiner Zeit beim FC Barcelona den spanischen Superpokal und wurde spanischer Meister.