Augsburgs Iago in die Türkei?

Linksverteidiger Iago (25) vom FC Augsburg weckt Begehrlichkeiten in der Türkei. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Brasilianer bei Besiktas auf der Liste. Die Istanbuler seien hochinteressiert am Defensivmann.

Ob man in Augsburg bereit ist, den flinken Linksfuß abzugeben, ist offen. Zwar verpflichtete man mit David Colina (22) bereits einen möglichen Ersatz, doch der Kroate muss erst an die Bundesliga herangeführt werden. Bei den Fuggerstädtern ist Iago gesetzt. In der laufenden Saison kommt er bereits auf 15 Pflichtspieleinsätze, dabei lieferte er eine Vorlage.

