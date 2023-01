Augsburg verpflichtet Colina

Der FC Augsburg hat David Colina verpflichtet. Die Fuggerstädter verkünden den Transfer des 22-jährigen Linksverteidigers offiziell. Der Kroate unterschreibt einen bis 2027 datierten Vertrag und stößt mit sofortiger Wirkung zum Team.

Dem Vernehmen nach zahlt der FCA eine Ablöse von rund 750.000 Euro. Colinas Vertrag bei Hajduk Split wäre im Sommer ausgelaufen, so lange wollten die Augsburger Verantwortlichen aber offenbar nicht warten.

„Mit David Colina konnten wir einen jungen Außenbahnspieler verpflichten, der verschiedene Positionen bekleiden kann. Nicht nur von seiner Flexibilität, sondern auch von seiner Dynamik und seinem Einsatzwillen, wird die Mannschaft profitieren“, erklärt Geschäftsführer Sport Stefan Reuter den Transfer.

Colina selbst sagt: „Der FC Augsburg ist eine große Chance für mich. Ich bin durch die sehr guten Gespräche mit den Verantwortlichen des FCA sicher, dass dies der richtige Schritt in meiner Karriere ist. Daher freue ich mich, dass der Wechsel geklappt hat. Ich möchte nun die Mannschaft so schnell wie möglich kennenlernen und mich ins Team integrieren.“

Colina stammt aus der Jugend von Dinamo Zagreb und wechselte 2018 in die U19 der AS Monaco. Dort konnte er sich aber nicht durchsetzen, weshalb ein Jahr später die Rückkehr in seine kroatische Heimat zu Hajduk Split erfolgte. Dort stand er seitdem in 109 Pflichtspielen auf dem Platz.