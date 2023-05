Liverpool verlängert mit Quansah

Der FC Liverpool bindet den 20-jährigen Jarell Quansah an den Klub. Wie die Reds bekanntgeben, wird der Innenverteidiger mit einem neuen Arbeitspapier ausgezeichnet, über die Vertragslaufzeit werden keine Angaben gemacht.

Aktuell ist Quansah, der seit 2008 zum FCL gehört, an die Bristol Rovers ausgeliehen. Seit dem Wechsel im Winter stehen für den Youngster 16 Einsätze in der dritten englischen Liga zu Buche. Im Sommer wird er vorerst an die Anfield Road zurückkehren.

