Das bietet Wolfsburg für Chotard

Das vorgelegte Angebot des VfL Wolfsburg für Mittelfeldakteur Joris Chotard beläuft sich auf sieben Millionen Euro. Das ist einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zu entnehmen. Darüber hinaus sollen auch andere Bundesligisten weiter am Franzosen dran sein. Zuletzt waren Borussia Mönchengladbach, der SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg als Nebenbuhler im Gespräch.

Zuletzt kam Chotard, bis 2026 an den HSC Montpellier gebunden, für sein Heimatland bei den Olympischen Spielen zum Einsatz. Dort stand der 22-jährige Sechser in allen sechs möglichen Partien von Beginn an auf dem Feld. Ob der VfL trotz der bevorstehenden Verpflichtung von Salih Özcan (26/Leihe vom BVB) bei Chotard in die Vollen geht, wird sich zeitnah herausstellen.